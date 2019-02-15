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Производство пластиковых игрушек планируют увеличить в Петербурге
Сегодня, 17:44
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Производство пластиковых игрушек планируют увеличить в Петербурге

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За одну смену через оператора проходит более четырех тысяч пластмассовых груш.

Производство пластиковых игрушек планируют увеличить в Петербурге. О своих планах на увеличение объема производимой продукции в два раза телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала частная компания, производящая изделия из пластика для детей.

Производят такие игрушки из отечественного сырья, которое добывают на Урале. Лучше всего пока что продаются машинки и наборы для песочницы. Сейчас оборот предприятия достигает более 1 млрд рублей, и это не предел – на фоне тренда на импортозамещение компания планирует нарастить обороты. Например, за одну смену через оператора проходит более четырех тысяч пластмассовых груш.

Другие игрушки  – акулы из закрывшейся IKEA – стали перепродавать в Петербурге по высоким ценам. 

Фото: Piter.tv

Теги: игрушки, пластик, производство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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