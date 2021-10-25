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В Петербурге подорожали игрушки из IKEA до миллиона рублей
Сегодня, 15:34
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В Петербурге подорожали игрушки из IKEA до миллиона рублей

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Самой дорогой позицией стала известная акула "Блохэй".

Акулы из закрывшейся IKEA стали продавать в Петербурге по высоким ценам. На сайте "Авито" можно найти предложения товаров, стоимость которых порой достигает 1 млн рублей. Об этом сообщили на портале 78.ru сегодня, 8 марта.

Самой дорогой позицией стала известная акула "Блохэй". На площадке IKEA ее можно было купить за 1,5 тыс. рублей. Сейчас игрушка обойдется в 100 тыс. рублей. Такую стоимость поставил один из пользователь сервиса. 

Ранее на Piter.tv: толпа петербуржцев собралась в OBI перед закрытием магазина.

Фото: скриншот Авито

Теги: ikea, подорожали игрушки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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