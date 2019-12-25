Производство молока в Тосненском районе планируют увеличить до 42 тонн в сутки

На закупку оборудования для местного племхоза выделили 65 миллионов рублей.

В одном из племхозов Тосненского района произошла модернизация доильного комплекса: в результате суточное производство молока составляет не 20, а 42 тонны. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Для совершенствования производства правительством Ленинградской области было закуплено дополнительное оборудование 65 миллионов рублей. Кроме того, с начала 2020 года молочное производство в регионе возросло на 6%.

Как отмечает зампред областного правительства Олег Малащенко, поддержу властей чувствуют все отрасли сельского хозяйства: например, животноводческие предприятия уже получили 2 миллиарда рублей за текущий год, а на развитие агропромышленного комплекса выделяется 7,5 миллиардов рублей в год.

Ранее мы рассказали о том, что предприятия Ленобласти готовятся принять участие в программе "Экспортный форсаж".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области