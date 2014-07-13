PharmaSyntez запустит производство генсулинов в Петербурге

Также компания анонсировала запуск производства инсулинов гларгин и лизпро на осень 2023 года.

Фармацевтический комплекс PharmaSyntez намерен открыть производств трёх типов генсулинов на площадке "Фармасинтез-Норд" в Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Речь идет о выпуске Генсулина М30, Генсулина H и Генсулина P. Мощность предприятия превысит 5 млн единиц продукции в год. Препараты будут выпускать в формате флаконов и шприц ручек многоразового действия.

Также компания PharmaSyntez анонсировала запуск производства инсулинов гларгин и лизпро на осень 2023 года. Проект будет осуществлён в сотрудничестве с китайским партнёром.

Ранее мы сообщили о том, что стоимость антигистаминных препаратов в Петербурге возросла на 4% в сезон тополиного пуха.

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