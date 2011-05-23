Стоимость антигистаминных препаратов в Петербурге возросла на 4% в сезон тополиного пуха

При этом число лекарств против аллергии в городе возросло на 21%.

В Северной столице по-прежнему не утверждён регламент по уборке тополиного пуха, несмотря на происходящие каждый год пожары и жалобы аллергиков. Как пишут "Невские Новости" со ссылкой на аналитический ресурс Чек Индекс компании "Платформа ОФД", в 2023 году запрос на антигистаминные средства в Петербурге вырос на 4% в сравнении апрелем и маем 2022 года.

За этот же период 2023-его на 21% увеличилось количество препаратов, а их средняя стоимость выросла на 4% в сравнении с прошлым годом и достигла 120 рублей. Чаще всего средства приобретают в таблетках. Эксперты связывают частое обращение аллергиков в аптеки не столько с безответственностью чиновников, но и с ранней весной.

Наступившая раньше, чем в прошлом году, весна вызвала и более ранний период цветения. Таким образом и спрос на антигистаминные средства сместился на эти сроки, показав более высокий прирост продаж год к году. Специалисты "Платформа ОФД"

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