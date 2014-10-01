"Фармасинтез" запустил производство генсулинов в Петербурге

Фармакологическое предприятие "Фармасинтез" запустило производство трёх типов рекомбинантных человеческих инсулинов в Северной столице. Об этом сообщило издание "Комменсант СПб".
Как подчеркнул гендиректор "Фармасинтеза" Михаил Квасников, производство также работает над аналогами препаратов генно-инженерного инсулина человека. Мощность производства превышает 5 млн единиц продукции за год. В проект было вложено 1,7 млрд рублей инвестиций.
Как полагают эксперты, новое предприятие займёт менее 10% отечественного рынка инсулина.
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Фото: Pxhere
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