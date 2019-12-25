Автомобильное производство в Петербурге снизилось на 30% в сравнении с прошлым годом

На выпуск автомобилей повлияла пандемия коронавируса и обвал курса рубля.

За пять месяцев текущего года производство автомобилей в Петербурге упало на 30% в сравнении с тем же периодом 2019 года. Об этом сообщили аналитики агентства "Auto-Dealer-СПб".

Отмечается, что в мае объем производства снизился на 44% по сравнению с маем прошлого года, в этот месяц выпустили 16300 автомобилей. Майский показатель оказался самым низким, начиная с июля 2016 года. Также в мае возобновили производство заводы "Тойота" и "Хендай", "Ниссан" работал с 18 по 29 мая и после приостановил выпуск машин до конца июня. По словам аналитиков, предприятиям приходится реагировать на обвал спроса, произошедший после скудной работы автосалонов в пандемию коронавируса и падения курса рубля. По прогнозам специалистов, в июне выпуск машин может вырасти, несмотря на остановившийся конвейер завода "Ниссан".

На сегодняшний день автозаводы Петербурга выпускают девять моделей машин: Nissan Qashqai, X-Trail и Murano, Toyota Camry и RAV4, а также Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. В условиях падения спроса Toyota RAV4 и Nissan Murano сохраняли популярность и хорошо продавались в течение пяти месяцев.

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Фото: Piter.TV