В России спрогнозировали падение оптовых цен на свинину

Снижение цен на оптовом рынке дойдет до розничных покупателей месяца через три-четыре.

Оптовые цены на свинину на внутреннем российском рынке стабильно снижаются. На данный момент цены ниже прошлогодних на 5%, к концу года разница может составить 10%. Розница заметит эту разницу в меньшей степени и не так быстро. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.

Снижение цен на оптовом рынке дойдет до розничных покупателей месяца через три-четыре. Ковалев объяснил снижение цен увеличением производства и ростом конкуренции. Только за первые шесть месяцев текущего года было произведено 2,33 миллиона тонн свинины.

Также экспорт свиного мяса в 2018 году достиг 84 тысяч тонн, а вот импорт упал с 1,2 миллиона до 86 тысяч тонн.

Росстат: россияне тратят на мясо 30% от продуктового бюджета.

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