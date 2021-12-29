Эксперт объяснил, для чего нужна эта законодательная инициатива.

Российских производителей предложили обязать указывать полную цену товара. Об этом в интервью телеканалу "360" рассказал сопредседатель Союза потребителей РФ по цифровой сфере и международным связям Алексей Койтов. Эксперт напомнил, что понемногу компании снижают объем продаваемой продукции, но при этом не снижают цены. Единственным возможным решением ситуации специалист видит точное указание стоимости за литр или килограмм.

Мы уменьшение массы продуктов заметили несколько лет назад. Единственное решение проблемы, которое мы нашли, — обязанность указания на ценниках в пересчете на общепринятые единицы — за один килограмм, за один литр. Алексей Койтов, эксперт

Аналитик заметил, что такая мера применяется в некоторых европейских странах. в настоящее время данную инициативу еще не поддержали на законодательном уровне. Официально производители никого не обманывают, так как в стране не существуют нормативы, обязывающие продавать товар в конкретных объемах. В некоторых случаях имеет место говорить об "обмане ожиданий" потребителей.

Продуктовым сетям в Петербурге ограничить наценку на хлеб, сахар, молоко и овощи.

Фото: Piter.tv

