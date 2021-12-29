Продуктовым сетям в Петербурге ограничить наценку на хлеб, сахар, молоко и овощи

На этот перечень товаров предлагают устанавливать наценку не больше 5%.

В четверг, 17 февраля, замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов направил в адрес продуктовых ретейлеров письмо с предложением ограничить торговую наценку. Об этом сообщила "Фонтанка".

Ситов предложил ретейлерам устанавливать торговую наценку на хлеб, сахар, молоко и овощи не более 5%. Предложение объясняется вниманием, уделяющемся Мильсельхозом, Минпромторгом и ФАС к "стабилизации цен на базовые продукты питания".

Таким образом, если будут дорожать эти продукты, базовая потребительская корзина может стать менее доступной. По данным издания, ретейлеры пока изучают предложение.

Фото: Piter.tv