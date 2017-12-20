Происшествия в Петербурге за сутки: обзор 20 декабря

Канал Piter.TV расскажет какие происшествия были в Петербурге 20 декабря. Фото и видео событий можно увидеть в этом материале.

Каждый день в Петербурге случаются разные происшествия и некоторые из них весьма неприятные. Piter.TV расскажет о каждой из них. В Кудрово неизвестное быдло забыло 10 пакетов мусора в лифте

В Кудрово неизвестное быдло забыло 10 пакетов мусора в лифте. Об этом рассказали местные жители в социальной сети. По словам людей, коммунальное ЧП случилось в доме #7 на Пражской улице. Петербуржцы пишут, что плохо пахнущий мусор катается в лифте уже несколько часов. За это время никто так и не донес его до мусорки. Остается гадать какую месть подготовили соседи виновникам.

В Петербурге задержан любитель "Боярышника", порезавший администратора аптеки. Этого петербуржца стоит опасаться. Неизвестно, что придет в его голову, после очередной "рюмашки". Правоохранительные органы задержали напавшего на сотрудника аптеки петербуржца. Напомним, что недавно этот любитель “Боярышника” дважды нанес визит к фармацевтам на проспекте Стачек, а во время крайнего посещения напал на администратора с ножом.

Пьяный пассажир выбил стекло в автобусе и убежал. 20 декабря произошел второй случай неадекватного поведения в алкольном опьянении. На этот раз без пострадавших, но страх испытали многие. На Пионерской, со слов водителя, пьяный пассажир выбил ногой стекло автобусного маршрута 127 и убежал.

Петербуржец принуждал студентку к сексу в обмен на интимное видео с ней. Как оказалась, простое свидание может принести за собой не простые проблемы. 18-летняя студентка из Петербурга оказалась в руках интимного шантажиста. После одного свидания с молодым человеком девушка получила много проблем. Их встреча закончилась близостью, которую парень снял на камеру. А позже потребовал от нее второго раза. При этом он сделал все, чтобы девушке было трудно ему отказать. Он пообещал опубликовать запись их полового акта в социальных сетях, если она не пойдет на близость.

По Петербургу не работают многие АЗС. На протяжении всего дня автомобилисты негодовали из-за неудобства. водители жаловались на то, что не могут заправить машины из-за неработающих автозаправочных станций. Как оказалось, по городу действительно множество заправок не смогли "покормить" транспорт из-за сбоя.