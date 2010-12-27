В Кудрово неизвестное быдло забыло 10 пакетов мусора в лифте

Жители Кудрово пожаловались в социальных сетях на хамоватых соседей.

В Кудрово неизвестные люди оставили в лифте многоквартирного дома 10 пакетов мусора. Об этом сообщают местные жители в группе "Кудрово 24" в социальной сети "ВКонтакте". По словам людей, коммунальное ЧП случилось в доме #7 на Пражской улице. Петербуржцы пишут, что плохо пахнущий мусор катается в лифте уже несколько часов. За это время никто так и не донес его до мусорки.

На фото из лифта видно, что пакеты с мусором занимают большую часть кабинки. В них видны упаковки от соков и еды, пакеты от стирального порошка и другие вещи, которые люди обычно выбрасывают после использования. В комментариях к посту жители Кудрово достаточно агрессивно отреагировали на такой поступок своих соседей.

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