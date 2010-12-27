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В Петербурге задержан любитель "Боярышника", порезавший администратора аптеки
Сегодня, 15:42
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lesjasap
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В Петербурге задержан любитель "Боярышника", порезавший администратора аптеки

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Сотрудники полиции вычислили мужчину, который порезал сотрудника аптеки в Кировском районе.

Правоохранительные органы задержали напавшего на сотрудника аптеки петербуржца. Напомним, что недавно этот любитель “Боярышника” дважды нанес визит к фармацевтам на проспекте Стачек, а во время крайнего посещения напал на администратора с ножом.
 
Как стало известно благодаря представителям следственного комитета, полиция нашла 36-летнего нарушителя закона. Его обвиняют в покушении на убийство. Причиной агрессии посетителя стала бытовая ссора с охранником заведения. 
 
В настоящее время жертва пьяной выходки злоумышленника находится в тяжелом состоянии в больнице.
Теги: аптека , боярышник , покушение на убийство , ранение
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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