В Петербурге задержан любитель "Боярышника", порезавший администратора аптеки

Сотрудники полиции вычислили мужчину, который порезал сотрудника аптеки в Кировском районе.

Правоохранительные органы задержали напавшего на сотрудника аптеки петербуржца. Напомним, что недавно этот любитель “Боярышника” дважды нанес визит к фармацевтам на проспекте Стачек, а во время крайнего посещения напал на администратора с ножом.

Как стало известно благодаря представителям следственного комитета, полиция нашла 36-летнего нарушителя закона. Его обвиняют в покушении на убийство. Причиной агрессии посетителя стала бытовая ссора с охранником заведения.

В настоящее время жертва пьяной выходки злоумышленника находится в тяжелом состоянии в больнице.