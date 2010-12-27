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Петербуржец принуждал студентку к сексу в обмен на интимное видео с ней
Сегодня, 17:30
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Asyaromanenkova
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Петербуржец принуждал студентку к сексу в обмен на интимное видео с ней

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Житель Петербурга просил девушку заняться с ним любовью в обмен на то, что он не опубликует интимное видео с ее участием.

18-летняя студентка из Петербурга оказалась в руках интимного шантажиста. После одного свидания с молодым человеком девушка получила много проблем. Их встреча закончилась близостью, которую парень снял на камеру. А позже потребовал от нее второго раза. При этом он сделал все, чтобы девушке было трудно ему отказать. Он пообещал опубликовать запись их полового акта в социальных сетях, если она не пойдет на близость.

Девушка взяла пару недель на раздумье, а затем обратилась в полицию. Как стало известно "Фонтанке", 35-летнего мужчину задержали у бизнес-центра ан Пулковским шоссе. Против него возбудили уголовное дело за понуждение к действиям сексуального характера. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Теги: новости спб , принуждение к сексу
Категории: Происшествия

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