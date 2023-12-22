После пожара на складе Wildberrires продолжаются поиски 16 сотрудников

При невозможности связаться с родственником или знакомым, который мог находиться на складе в Шушарах, необходимо обратиться на горячую линию по телефону +7-495-775-55-57.

Wildberries продолжает поиск сотрудников, пропавших на сгоревшем складе в Шушарах. Как сообщается в официальном Telegram-канале компании, на данный момент неустановленным остаётся местонахождение 16 человек.

Ещё с 66 сотрудниками склада не удалось выйти на связь в воскресенье, 14 января. Представители компании отправились к ним домой и поддерживают контакт с их близкими. При невозможности связаться с родственником или знакомым, который мог находиться на складе в Шушарах, необходимо обратиться на горячую линию по телефону +7-495-775-55-57.

Напомним, что склад Wildberries в Шушарах загорелся рано утром в субботу, 13 января. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 70 тыс. кв.м к 11:00. Пожарные предотвратили распространение огня на остальную часть складского комплекса, электроподстанцию и стоянку грузовиков. На тушение склада привлекли более 400 человек и несколько десятков единиц техники. Днём 14 января МЧС объявило о полной ликвидации открытого горения.

Ранее мы сообщили о том, что в связи с пожаром на складе в Пушкинском районе возбуждено уголовное дело.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу