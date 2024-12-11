В Петербурге прохожий заступился за молодую пару и получил удар ножом

Его ударил ножом мужчина, который конфликтовал с молодой парой.

Прохожий заступился за молодую пару и получил удар ножом на Московском проспекте. Его обидчика теперь ожидает судебное разбирательство. Об этом сообщила прокуратура Адмиралтейского района.

По версии следствия, 21 июня 2024 года 28-летний обвиняемый, находясь на ступенях у торгового павильона, расположенного у дома 4 по Московскому проспекту, в ходе внезапно возникшего конфликта, ударил прохожего в грудь ножом.

Потерпевший пояснил, что обратил внимание на агрессивного мужчину, который вступил в конфликт с молодым парнем и девушкой. Увидев испуганный взгляд пары, он решил отвлечь внимание мужчины и заступиться за них, но в итоге получил удар ножом.

Парень с девушкой вызвали скорую помощь пострадавшему.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Недавно в Коркино рецидивист убил своего соседа в пьяном конфликте.

Фото: Piter.tv