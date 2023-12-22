Программу "Пушкинская карта" планируют расширить

Программа "Пушкинской карты" для молодежи будет расширена. Правительство подготовит дополнительные предложения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Более 100 млрд рублей направят на культурно-просветительские проекты в кино, интернете и соцсетях.
Владимир Путин, президент
К 2030 году в стране будет обновлена культурная инфраструктура. Все всех регионах появится больше музеев, кинозалов, школ искусств и библиотек.
Ранее мы писали, что в Петербурге предложили распространить действие "Пушкинской карты" на пенсионеров.
Фото: ВКонтакте / Пушкинская карта
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