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Программу "Пушкинская карта" планируют расширить
Сегодня, 17:18
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Программу "Пушкинская карта" планируют расширить

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На развитие культурной сферы направят более 100 млрд рублей.

Программа "Пушкинской карты" для молодежи будет расширена. Правительство подготовит дополнительные предложения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Более 100 млрд рублей направят на культурно-просветительские проекты в кино, интернете и соцсетях.

Владимир Путин, президент 

К 2030 году в стране будет обновлена культурная инфраструктура. Все всех регионах появится больше музеев, кинозалов, школ искусств и библиотек.

Ранее мы писали, что  в Петербурге предложили распространить действие "Пушкинской карты" на пенсионеров.

Фото: ВКонтакте / Пушкинская карта

Теги: дети, культура, молодежь, пушкинская карта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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