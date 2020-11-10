Профсоюзы предлагают ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам

Обеспокоена организация и тем, что снизилась норма пенсионного страхования утраченного заработка работника.

Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предложила ежегодную индексацию пенсий работающих пенсионеров включить в Единый план по достижению национальных целей.

Выражает обеспокоенность профсоюзная сторона и тем, что снизилась до 30% норма пенсионного страхования утраченного заработка работника. Снижается так же и покупательская способность и-за роста цен на продукты. При этом растет стоимость ЖКУ.

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