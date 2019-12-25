Профильный комитет сената США одобрил Уолтца на должность постпреда при ООН

Теперь кандидатуру должен одобрить весь Сенат США.

Профильный комитет Сената по международным отношениям поддержал назначение бывшего советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца на должность постоянного представителя Вашингтона при ООН. Соответствующие данные опубликованы журналистами из новостного издания Axios. "За" кандидатуру Уолтца проголосовали 12 человек, "против" - 10. Теперь по поводу Майкла Уолтца должен голосовать весь состав Сената.

В мае текущего года американский президент-респкбликанец Дональд Трамп заявил, что его советник по национальной безопасности Майк Уолтц покинет занимаемый пост и станет претендентом на должность постпреда при ООН. После ухода Уолтца должность советника по национальной безопасности по совместительству занимает государственный секретарь США Марко Рубио. Напомним, что в марте 2025 года Майкл Уолтц оказался под пристальным вниманием после того, как он по ошибке включил в закрытый чат в мессенджере Signal главного редактора Джеффри Голдберга из издания The Atlantic. Там образом чиновник раскрыл СМИ обсуждения с высокопоставленными должностными лицами национальной безопасности о планах военного удара США по целям хуситов в Йемене. С того момента в вашингтонской администрации велись дискуссии о необходимости отставки советника. Дональд Трамп был против этого, выразив доверие к Майклу Уолтцу и назвав его "хорошим человеком".

Ранее на пост постпреда США при ООН претендовала член Палаты представителей республиканка Элиз Стефаник. Однако лидер Белого дома отозвал ее кандидатуру. Иностранный политик мотивировал свое решение опасениями по поводу минимального перевеса членов Республиканской партии в Палате представителей.

Уолтц назвал Украину одной из самых коррумпированных стран.

Фото: YouTube / CBS News