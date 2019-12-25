Профессор геномики Тополь: в США начинается "чудовищная" волна коронавируса

Он не исключает, что новая волна пандемии поднимет показатели заболеваемости до рекордных значений. По его мнению, они точно обойдут декабрь 2020 года.

Практикующий кардиолог, профессор геномики и директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь спрогнозировал начало "чудовищной" волны пандемии коронавируса в США. Об этом он написал в своей публикации в социальной сети Twitter.

Профессор не исключает, что новая волна пандемии поднимет показатели заболеваемости до рекордных значений. По его мнению, они точно обойдут декабрь 2020 года. Тополь уточнил, что ситуация напрямую зависит от "иммунной стены". От омикрон-штамма людей защитит только вакцинация.

В среду, 22 декабря, в США зарегистрировали самое большое с января число заболевших коронавирусом. За сутки положительный ПЦР-тест на COVID-19 получили 243 тысячи 619 человек. Американский президент Джо Байден объявил, что омикрон-штамм стал доминирующим в стране.

Напомним, что ученый указывал на то, что США отрицает опасность пандемии, думая, что они будут невосприимчивы к тому, что происходит в Европе. По словам профессора, американская администрация слишком поздно переходит к реальным действиям.

Ранее президент США Джо Байден сказал, что ситуация первых месяцев пандемии в стране больше не повторится.

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