Байден: ситуация первых месяцев пандемии в США не повторится

В Белом доме ответили на вопросы об эпидемиологической обстановке в США.

Американский президент Джо Байден пообещал, что ситуация первых месяцев пандемии в США не повторится. Такое заявление глава государства сделал в рамках обращения к нации. Выступление политика показывал Белый дом. Лидер страны считает, что не повторится ситуация, которая складывалась в США в начале пандемии, но при этом "омикрон"-штамм вызывает сильное беспокойство. Он рассказал о мерах воздействия на распространение COVID-19, которые предпринимают власти.

Еще один вопрос, который задают люди, заключается в том, возвращаемся ли мы к ситуации марта 2020 года, когда пандемия впервые ударила по нам. Ответ: абсолютно нет. Джо Байден, президент США

Глава администрации США уточнил, что имеются три значительных отличия от ситуации в начале пандемии и той, что мы наблюдаем сегодня. Во-первых, полностью вакцинированы от ковида около 200 тысяч американских граждан. В связи с этим это население защищено от госпитализации и смерти от ковида. Во-вторых, Белый дом готов к ухудшению эпидемиологической обстановки с точки зрения развертывания коек и медицинских запасов лекарств и аппаратов. В-третьих, ученые и врачи знают немного больше об инфекции, чем это было в марте прошлого года.

Байден: "Омикрон" стал доминирующим в США.

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