Проезд по тоннелю дамбы ограничат на 4 дня

Движение транспорта могут останавливать на 7-10 минут.

Автомобилистов предупредили об ограничения движения в тоннеле на дамбе. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружения.

С 28 марта по 29 марта движение ограничат на внешнем кольце. 30 и 31 марта — на внутреннем. В этот период на судопропускном сооружении С-1 возможен ввод и вывод подъемной техники. В связи с этим движение машин перед въездом в тоннель могут остановить на 7-10 минут

Водителям приносят извинения за временные неудобства.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что у петербургской дамбы заметили первых лебедей.

Фото: Дирекция КЗС