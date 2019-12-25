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Проезд по тоннелю дамбы ограничат на 4 дня
Сегодня, 16:15
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Проезд по тоннелю дамбы ограничат на 4 дня

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Движение транспорта могут останавливать на 7-10 минут.

Автомобилистов предупредили об ограничения движения в тоннеле на дамбе. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружения.

С 28 марта по 29 марта движение ограничат на внешнем кольце. 30 и 31 марта — на внутреннем. В этот период на судопропускном сооружении С-1 возможен ввод и вывод подъемной техники. В связи с этим движение машин перед въездом в тоннель могут остановить на 7-10 минут 

Водителям приносят извинения за временные неудобства.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что у петербургской дамбы заметили первых лебедей. 

Фото: Дирекция КЗС

Теги: дамба, кзс, тоннель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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