Проезд по проспекту Обуховской Обороны закроют на два месяца

Ремонт закончится к августу.

В Петербурге с 20-21 мая ограничат движение в двух районах города. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

В Невском районе из-за прокладки водопровода перекроют участки улиц с 20 мая по 1 августа нельзя будет проехать по Железнодорожному проспекту (от проспекта Обуховской Обороны до улицы Бабушкина) и по проспекту Обуховской Обороны (от Крупской до Фарфоровской).

В Калининском районе с 21 мая по 15 июня ограничат движение на Кондратьевском проспекте (от Маршала Блюхера до Герасимовской улицы).

На развязке КАД с Приморским шоссе ремонт дороги завершили досрочно.

Фото: Piter.tv