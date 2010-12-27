Проезд для блокадников и ветеранов в трамваях и троллейбусах будет бесплатным 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".
Проезд будет бесплатным в связи с проведением общегородских мероприятий, посвященных посвящённых Дню памяти жертв блокады. Бесплатно проехать на трамваях и троллейбусах смогут инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Ветераны и блокадники смогут воспользоваться данной льготой независимо от их гражданства и места жительства.
Ранее в Петербурге запустили приложение "Блокада. Имена".
Фото: Piter.TV
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