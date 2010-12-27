8 сентября - День памяти жертв блокады.

Проезд для блокадников и ветеранов в трамваях и троллейбусах будет бесплатным 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Проезд будет бесплатным в связи с проведением общегородских мероприятий, посвященных посвящённых Дню памяти жертв блокады. Бесплатно проехать на трамваях и троллейбусах смогут инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Ветераны и блокадники смогут воспользоваться данной льготой независимо от их гражданства и места жительства.

Ранее в Петербурге запустили приложение "Блокада. Имена".

Фото: Piter.TV