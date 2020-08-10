Свыше 2 тыс. мусоровозов в РФ подключены к системе мониторинга ТКО

Проект позволяет выявлять недобросовестных подрядчиков, которые сбрасывают мусор в непредназначенных для этого местах.

В 29-ти российских регионах продолжает осуществляться проект по прослеживаемости твердых коммунальных отходов (ТКО): в его рамках к специальной системе мониторинга уже подключили 2 345 мусоровозов, что составляет 23% от этой техники по стране. Об этом телеканалу "360" сообщил гендиректор Российского экологического оператора (ППК РЭО) Денис Буцаев.

Предполагается, что благодаря проекту со временем будет возможно окончательно избавиться от недобросовестных подрядчиков, которые выбрасывают отходы в несанкционированных местах. Данные поступают в электронную модель федеральной схемы. До конца года к ней должны подключить еще 10 тыс. мусоровозов, отметил руководитель.

В эксперименте уже участвуют операторы из Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краев, Сахалинской, Свердловской, Нижегородской, Московской, Челябинской и Магаданской областей, республик Алтай и Хакасия, а также Ненецкого автономного округа. В общей сложности по стране для обращения с ТКО используются 22 773 транспортных средства.

Ранее в РЭО подсчитали, сколько алюминиевых банок выбрасывают россияне за год.

Фото: телеканал "360"