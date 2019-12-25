Проект электрички до Сертолово дополнят пересадкой на метро

Проект, который собирались запустить ещё в 2020 году, предполагает полное переустройство и электрификацию пути, чтобы здесь смогли ездить "Ласточки".

Проект для скоростного поезда по маршруту Финляндский вокзал – Левашово – пос. Песочный – Сертолово почти готов. Об этом "Деловому Петербургу" рассказал глава комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк. В документации не достает проекта планировки территории. В I квартале 2022 года все документы планируется передать в Главгосэкспертизу.

Проект, который собирались запустить ещё в 2020 году, предполагает полное переустройство и электрификацию пути, чтобы здесь смогли ездить "Ласточки". По предварительным подсчетам, стоимость проекта составляет 5,7 млрд рублей.

В пресс–службе ОЖД рассказали, что расчётное время прибытия из Сертолово до станции Удельная составит порядка 27 минут. Вариант пересадки пассажиров, следующих из/в Сертолово, с электрички в метрополитен на станции "Удельная" видится перспективным.

Также планируется организовать съезд с Выборгского шоссе в Сертолово к железной дороге.

Ранее стало известно, что между Левашово и Сертолово к 2024 году планируют запустить пятивагонную "Ласточку".

Фото: Piter.tv