Проект ВСМ Москва-Петербург ограничит парковки для 70% пассажиров

Терминал высокоскоростной магистрали сделает ставку на общественный транспорт.

Проектировщики терминала высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург предусмотрели парковочные места только для 30% пассажиров, прибывающих на личном транспорте, что в два раза меньше показателей аэропорта Пулково. Об этом сообщил глава ГБУ "Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга" Рубен Тертерян.

Согласно проектной документации, у терминала будет создано 47 машиномест и парковочная зона площадью 850 кв.м. Архитекторы объясняют такое решение необходимостью сохранения исторических складов Кокоревых и акцентом на развитие общественного транспорта.

В ходе обсуждения в Градсовете рассматривалась возможность строительства многоуровневой парковки для кратковременного размещения автомобилей. Руководитель архитектурного бюро "Студия 44" Никита Явейн отметил прогресс в разработке проекта по сравнению с предыдущими версиями.

Окончательное решение по транспортной инфраструктуре терминала будет учитывать опыт Санкт-Петербурга в сфере безопасности пассажирских перевозок.

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Фото: Telegram / Телеграмма РЖД