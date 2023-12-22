Проект "Борьба с сахарным диабетом" стартовал в Ленобласти

Основной целью проекта является раннее выявление и лечение данного заболевания.

В Ленобласти по поручению президента РФ запущен проект "Борьба с сахарным диабетом". В рамках инициативы уже начали работать и будут открываться специальные "школы" в областных больницах.

Основной целью проекта является раннее выявление и лечение данного заболевания. В "школах для пациентов с сахарным диабетом" пациенты получают общие сведения о своем диагнозе, узнают о том, как изменить свой образ жизни, правильно питаться и считать ХЕ. Также проводится обучение диабетиков технике инсулинотерапии, самостоятельной коррекции доз инсулина в зависимости от уровня сахара и употребляемой пищи.

В регионе действуют специализированные кабинеты "Диабетическая стопа". Особое внимание уделяется лекарственному обеспечению. Глава Комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков отмечает, что завод "Герофарм" в Пушкине способен полностью удовлетворять потребности региональной системы здравоохранения в ряде важных препаратов, включая инсулин и сахароснижающие лекарства.

Ранее мы сообщили о том, что сеть придорожных АЗС за 5 млрд рублей построят в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Центр крови Ленинградской области