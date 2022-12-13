Продюсер "Открытого микрофона" Мягкова рассказала, что 2023 году передача не выйдет в эфир

Комик продолжит работу над шоу "Женский Stand Up" на ТНТ.

Продюсер "Открытого микрофона" Ирина Мягкова рассказала, что 2023 году передача не выйдет в телевизионный эфир. Такое заявление комик и креативный продюссер сделал в ходе ответов на вопросы подписчиков в собственном Telegram-канале. Ее спросили о будущем проекта.

Я продолжаю работать креативным продюсером "Женского Stand Up", а "Открытого микрофона" на ТНТ в этом году не будет, и я там креативным продюсером, соответственно, не буду. Ирина Мягкова, комик



Напомним, что в марте 2022 года Ирина Мягкова объяснила причину своего ухода из юмористического проекта Stand Up. Она рассказала подписчикам о том, что прекратила работу над ТВ-программой, так как стала креативным продюсером передачи "Открытый микрофон".

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Фото и видео: Telegram / MYAGKOVA IRINA