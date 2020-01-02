В России на 16% подорожали продукты для новогоднего стола

На базовый новогодний набор для петербуржцы уйдёт 464 рубля.

Самый дорогой новогодний стол в этом году ожидает жителей Чукотки, самый дешевый – жителей Оренбурга. В целом, цены выросли на 16%, по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на аналитиков IT-компании "Эвотор".

В базовый набор продуктов для новогоднего стола включили "Оливье" с варёной колбасой, "Сельдь под шубой" (по 150 граммов на человека), один бутерброд с красной икрой, один с сёмгой, а также колбасную и сырную нарезку (по 50 граммов), два бокала шампанского, одно яблоко и три мандарина.

Для жителя Чукотки этот набор обойдётся в 668 рублей, в Приморском районе – 639 рублей. Самый дешевый стол в Оренбургской области – 360 рублей и в Псковской области – 363 рубля. В Москве застолье обойдется в 539 рублей, в Санкт-Петербурге – 464 рубля.

Ингредиенты для оливье подорожали на 4,6%.