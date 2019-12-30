В эфир выходит продолжение "Зеленого фургона" с Харатьяном

Премьера первого фильма состоялась 37 лет назад.

В пятницу, 3 января, в эфире Первого канала покажут продолжение советского фильма "Зеленый фургон" с Дмитрием Харатьяном в главной роли. Лента выйдет спустя 37 лет после премьеры первого фильма, снятого по мотивам одноименной книги Александра Козачинского.

В продолжении картины зрители увидят приключения повзрослевшего Володи Патрикеева, который борется с преступностью в послевоенной Одессе 1946 года. Его напарником оказывается лейтенант Красавин (Семен Трескунов) – родственник местного преступного авторитета по прозвищу Красавчик.

Стоит отметить, что сам Харатьян включил "Зеленый фургон" в список своих самых знаковых фильмов. В их числе также оказались "Гардемарины", "Розыгрыш" и "На Дерибасовской хорошая погода".

Ранее мы писали, что на Первом покажут ледовое шоу с Навкой и Загитовой.

Видео: YouTube / RosSerial be / трейлер "Зелёный фургон. Совсем другая история" (2020)