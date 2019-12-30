На Первом покажут ледовое шоу с Навкой и Загитовой

Зрителей ждет все самое лучшее: сложнейшие акробатические номера, фаер-шоу и декорации-трансформеры.

На Первом канале покажут ледовое шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Премьера состоится 8 января в 17:30 по московскому времени. Об этом говорится в анонсе телеканала.

В ледовом шоу приняли участие титулованные фигуристы, в их числе сильнейшая фигуристка планеты Алина Загитова и пятикратный чемпион США Петр Чернышев.

Навка приготовила для зрителей все самое лучшее. Это и сложнейшие акробатические номера (сальто, вращения на тросах на высоте), и проекции на льду, и яркое фаер-шоу, и потрясающие декорации-трансформеры. Впервые одиночницу Загитову можно будет увидеть в паре. Спортсменка призналась, что самым сложным в работе над мюзиклом были не прыжки, а парные поддержки вместе с семикратным чемпионом Италии Ондржеем .

Ранее мы писали, что ледовое шоу Татьяны Навки прошло при полном аншлаге.

Видео: YouTube / Olga Germanova