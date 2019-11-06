На экраны выходит продолжение "Сияния" Стивена Кинга

Премьера фильма "Доктор Сон" запланирована на 7 ноября.

В четверг, 7 ноября, на большие экраны выходит продолжение нашумевшего фильма ужасов "Сияние". Кинокартина "Доктор Сон" (Doctor Sleep) снята по мотивам одноименного романа Стивена Кинга.

В центре сюжета история взрослого Дэнни Торренса (в фильме его играет Юэн Макгрегор). Герой так и не сумел оправиться после событий в отеле "Оверлук", показанных в первом фильме. Торренс работает в хосписе и благодаря своей сверхспособности (сиянию) помогает людям подготовиться к смерти. Однажды он знакомится с обладающей экстрасенсорными способностями девочкой Аброй. Ей нужна помощь - ее преследуют члены зловещей секты.

Постановкой картины занимался Майк Флэнаган, который экранизировал для Netflix другой бестселлер Кинга – "Игру Джеральда". Интересно, что Стивен Кинг уже смотрел "Доктора" и остался им доволен.

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Видео: YouTube / WBRussia