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В Петербурге продезинфицировали Московский и Финляндский вокзалы
Сегодня, 11:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге продезинфицировали Московский и Финляндский вокзалы

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Особое внимание было уделено поручням, терминалам, кассам, сиденьям и так далее.

На этой неделе совместно со специалистами МЧС была проведена комплексная санитарная обработка двух вокзалов Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Специальным дезинфицирующим раствором были обработаны Московский и Финляндский вокзалы. Общая площадь обработки – более 9 тысяч квадратных метров.

Особое внимание было уделено поручням, терминалам, кассам, сиденьям и так далее.

Ранее стало известно, что грузовые дворы ОЖД переработали 2,5 млн тонн контейнерных грузов.

Фото: Piter.tv

Теги: московский вокзал, ожд, финляндский вокзал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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