В Петербурге продезинфицировали Московский и Финляндский вокзалы

Особое внимание было уделено поручням, терминалам, кассам, сиденьям и так далее.

На этой неделе совместно со специалистами МЧС была проведена комплексная санитарная обработка двух вокзалов Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Специальным дезинфицирующим раствором были обработаны Московский и Финляндский вокзалы. Общая площадь обработки – более 9 тысяч квадратных метров.

Особое внимание было уделено поручням, терминалам, кассам, сиденьям и так далее.

Ранее стало известно, что грузовые дворы ОЖД переработали 2,5 млн тонн контейнерных грузов.

Фото: Piter.tv