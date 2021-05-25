Грузовые дворы ОЖД переработали 2,5 млн тонн контейнерных грузов

Общее количество грузов, переработанных на грузовых дворах, увеличилось в 2021 году на 13%.

В 2021 году на территории грузовых дворов ОЖД было переработано 2,5 млн тонн контейнерных грузов, что в 1,4 раза превысило показатели 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Уточняется, что грузы в контейнерах составляют почти половину от всех грузов, поступающих на терминально-складской комплекс железной дороги.

Общее количество грузов, переработанных на грузовых дворах, увеличилось в 2021 году на 13% (по сравнению с 2020) и составило 5,5 млн тонн.

Ранее стало известно, что более 350 тыс. пассажиров перевезли "Ласточки" по маршруту Псков – Великий Новгород – Петрозаводск.

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