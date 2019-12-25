Более 350 тыс. пассажиров перевезли "Ласточки" по маршруту Псков – Великий Новгород – Петрозаводск

В поездах обеспечены необходимые условия для путешествия маломобильных пассажиров.

Более 350 тысяч пассажиров перевезли "Ласточки" по маршруту Псков – Великий Новгород – Петрозаводск. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Поезда "Ласточка" начали курсировать по данному маршруту с 22 февраля 2019 года. За это время были перевезены более 350 тысяч пассажиров.

В перевозках задействованы составы поездов "Ласточка" комплектации "Премиум" с двумя классами обслуживания – "Эконом" и "Комфорт".

В поездах обеспечены необходимые условия для путешествия маломобильных пассажиров.

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