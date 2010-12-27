В Сан-Франциско запретили продажу изделий из натурального меха

Ряд продавцов уже заявили, что они не согласны с решением Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Сан-Франциско принял решение запретить продажу любых меховых изделий. Об этом сегодня сообщили Associated Press News. Решение вступит в силу с 1 января следующего года.

Правозащитные и зоозащитные организации Сан-Франциско не раз просили властей прекратить продажу изделий из меха. Они объясняли: торговля пушными изделиями не способствует развитию гуманного отношения человека к животным.

Согласно решению муниципалитета, продавцам предоставят время до 1 января 2020 года. За этот период они должны продать все запасы меховых изделий, которые поступили к ним ранее принятого закона. Пальто и перчатки с меховой отделкой также включены в черный список.

Ряд продавцов уже заявили, что они не согласны с решением Наблюдательного совета. Владельцы магазинов планируют обжаловать новый закон в суде.

Сан-Франциско станет крупнейшим городом США, где будет действовать запрет на продажу меха. Ранее изделия из пушнины перестали продавать в других городах Калифорнии - Западном Голливуде и Беркли.