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В Сан-Франциско запретили продажу изделий из натурального меха
Сегодня, 15:00
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alexandra08
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В Сан-Франциско запретили продажу изделий из натурального меха

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Ряд продавцов уже заявили, что они не согласны с решением Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Сан-Франциско принял решение запретить продажу любых меховых изделий. Об этом сегодня сообщили Associated Press News. Решение вступит в силу с 1 января следующего года.

Правозащитные и зоозащитные организации Сан-Франциско не раз просили властей прекратить продажу изделий из меха. Они объясняли: торговля пушными изделиями не способствует развитию гуманного отношения человека к животным.

Согласно решению муниципалитета, продавцам предоставят время до 1 января 2020 года. За этот период они должны продать все запасы меховых изделий, которые поступили к ним ранее принятого закона. Пальто и перчатки с меховой отделкой также включены в черный список.

Ряд продавцов уже заявили, что они не согласны с решением Наблюдательного совета. Владельцы магазинов планируют обжаловать новый закон в суде.

Сан-Франциско станет крупнейшим городом США, где будет действовать запрет на продажу меха. Ранее изделия из пушнины перестали продавать в других городах Калифорнии -  Западном Голливуде и Беркли.

Теги: запрет на продажу меха , запрет продажи меха , калифорния , натуральный мех , сан франциско
Категории: Мировые новости

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