Продажи в петербургских аптеках упали

Однако в целом по стране аптечные сети активно расширяются.

За I квартал 2023 года объём продаж в аптеках Северной столицы снизился на 18% в сравнении с аналогичным периодом 2022-ого года. В общей сложности он составил 419 млрд рублей. Об этом информирует пресс-служба компании DSM Group, передаёт издание "Деловой Петербург".

Однако в целом по стране аптечные сети активно расширяются. В период с января по март в России открылись 1,3 тыс. аптек. По словам главы департамента коммерческой недвижимости компании KNRU Полины Фиофиловой, в Петербурге и пригородах на данный момент функционируют 2917 аптек, 52% из которых принадлежат 15-ти сетям. Число точек возросло на 1,31%.

Коммерческий директор сети "Ригла" Наталья Бурдина обавила, что в Северной столице и соседнем 47-ом регионе падение продаж составило 5,4% в деньгах и 14% в упаковках.

Ранее мы сообщили о том, что пик спроса на бронирование отелей ожидается в северной столице.

Фото: Piter.TV