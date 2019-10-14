Продажи смартфонов упали в России на 1,6%

В это же время прибыль с реализации выросла на 3,4%.

В России впервые за четыре года упали продажи смартфонов. Последний раз ранок смартфонов ощущал кризис в 2015 году. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

С июля по сентябрь 2019 года количество проданных смартфонов понизилось на 1,6%, но в это же время прибыль с реализации выросла на 3,4%. Такие данные подтверждают мнение, что работающие гаджеты в России всё реже меняют на новые модели.

Однако, многие ритейлеры не соглашаются с данной статистикой, отмечая, рост продаж. В то же время компания Gartner прогнозирует спад продаж в данном сегменте во всём мире. По предположениям специалистов, продажи упадут на 3,2%. Причинами тому являются перенасыщение рынка и увеличения срока службы гаджетов.

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