За год продажи презервативов в Петербурге выросли вдвое

Самыми популярными стали большие упаковки классических презервативов по 12-18 штук.

В Петербурге с начала года продажи средств контрацепции в интернете выросли в два раза по сравнению с 2021 годом. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Так, в Ozon рассказали о росте продаж штучных презервативов. Часто их покупают с другими товарами повседневного пользования. Однако самыми популярными стали большие упаковки классических презервативов по 12-18 штук.

По мнению кандидата психологических наук, доцента кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Натальи Белевич, из-за пандемии у людей значительно увеличилась тревожность. Многие петербуржцы не только отказываются от контактов с другими людьми, но и не хотят заводить детей.

Ранее мы писали, что в России выросли продажи ювелирных украшений в 2021 году.

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