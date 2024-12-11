Продажи пива в РФ выросли на 6,7% за 2024 год

В минувшем году российские пивовары произвели 789 млн декалитров пива.

Продажи пива в России выросли на 6,7% за 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе Росалкогольтабакконтроля.

По данным ведомства, в минувшем году российские пивовары произвели 789 млн декалитров пива. Отмечается, что это на 10,3% больше, чем в 2023-м. Розничные продажи пива увеличились до 726,7 млн декалитров. Также в ведомстве добавили, что рост пивоваренной продукции произошел в результате обеления этого сегмента алкогольного рынка после введения реестра пивоваров.

Ранее мы сообщали, что продажи игристых вин в России в 2024 году выросли на 8,6%.

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