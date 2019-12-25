Продажи электрокаров в Петербурге возросли в 3 раза

На данный момент общая доля электромобилей на авторынке города достигает 1,2%.

С января по июль 2023 года в Северной столице втрое возросли продажи электромобилей. За этот период петербуржцы успели приобрести 308 таких машин против 108-ми за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила газета "Ведомости".

На данный момент общая доля электромобилей на авторынке города достигает 1,2%. Наибольший интерес у горожан вызывают российская Evolute, американская Tesla и китайская Zeekr. Кроме того, часто приобретают модели Hongqi, Volkswagen, BMW, Skywell и Voyah. Электромобиль "Москвич" за указанный период купили 4 раза.

Отметим, что продажи электрокаров нарастают и в Ленинградской области, где было приобретено 48 электромобилей с начала года. Показатель превысил прошлогодний в 3 раза.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские предприниматели просят Смольный расширить возможности торговли с фудтраков.

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