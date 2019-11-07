В октябре 2019 года они снизились более чем на 5 %.

Продажи новых автомобилей в России продолжают падать. В октябре 2019 года они снизились на 5,2 % по сравнению с октябрем 2018 года. Это следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Всего с января по октябрь было продано 1 423 449 автомобилей. Это на 34 408 авто меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В минусе оказались, в том числе, и самые популярные бренды, среди которых Nissan (продажи упали на 60 %) и Mitsubishi (на 17 %).

При этом есть иномарки, продажи по которым в октябре выросли. Это Renault (плюс 12 %), Skoda (плюс 17 %) и Mercedes Benz (плюс 15 %). Самой продаваемой машиной в октябре оказалась Lada Granta. Ее купили 30 237 раз.

Ранее мы писали, что в Петербурге уже полгода падают продажи автомобилей.

Видео: YouTube/UwanowUwan