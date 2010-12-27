В Петербурге уже полгода падают продажи автомобилей

В салонах в сентябре продали 13 558 автомобилей.

Эксперты аналитического агентства "Auto-Dealer-СПб" подвели итоги продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге в январе – сентябре 2019 года. За полгода продали 112 274 автомобиля, что на 2% меньше, чем за такой же период 2018 года.

При этом, в сентябре продажи упали на 6%, в салонах продали 13 558 автомобилей. В сентябре чаще всего покупали марку марки Hyundai, но лидером рынка в городе по-прежнему остается корейский бренд KIA.

Генеральный директор "Auto-Dealer-СПб" Михаил Чаплыгин отметил, что продажи машин в Северной столице сокращаются уже шестой месяц подряд.

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