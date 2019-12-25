Продажи петербургских апартаментов выросли почти на 40%

Наиболее часто покупателей интересовали сервисного формата: на данный сегмент пришлось 66% от общего количества сделок.

С января по июнь 2023 года в Северной столице было реализовано более 1,5 тыс. апартаментов. Показатель превышает цифры за аналогичный период 2022-ого года на 38%. Об этом сообщили аналитики NF Group.

Наиболее часто покупателей интересовали сервисного формата: на данный сегмент пришлось 66% от общего количества сделок. При этом самый большой прирост продаж (в 11 раз в сравнении с первым полугодием прошлого года) продемонстрировали несервисные лоты, а спад заметен в интересе к рекреационным и элитным апартаментам.

Так, в указанный период было реализовано около 160 лотов рекреационных апартаментов, что почти на 40% меньше относительно первого полугодия и на 56% меньше второго полугодия 2022 года. Число проданных элитных апартаментов в городе уменьшилось на 63%.

Ранее мы сообщили о том, что проект премиальных апартаментов на Петровском острове сменил владельца.

Фото: Piter.TV