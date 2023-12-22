Суд запретил продажу недвижимости "Метростроя" после банкротства

В связи с этим ООО "Сити Консалтинг" подало заявление о принятии обеспечительных мер, а именно о запрете проведения этих торгов до разрешения возникших противоречий.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял решение о запрете проведения торгов по производственным и складским площадкам петербургского "Метростроя". Распродажу этих объектов планировалось провести в феврале.

Одной из причин принятия решения стало заявление от ООО "Сити Консалтинг", которое инициировало изменение порядка проведения торгов, утвержденного собранием кредиторов "Метростроя" в конце октября. Заседание, на котором будет рассмотрено это заявление, состоится 13 февраля. Тем не менее, ещё в середине декабря стало известно, что конкурсный управляющий "Метростроя" объявил о проведении торгов по нескольким площадкам компании, которые должны пройти в феврале. Общая стартовая стоимость объектов составляет 2,6 млрд рублей.

В связи с этим ООО "Сити Консалтинг" подало заявление о принятии обеспечительных мер, а именно о запрете проведения этих торгов до разрешения возникших противоречий. Заявляется, что порядок проведения торгов был утвержден в октябре и ноябре, и оба этих решения оспариваются в суде.

Ранее мы сообщили о том, что суд не одобрил передачу бренда "Балтики" структуре Carlsberg на территории СНГ.

Фото: Piter.TV