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Фабрики IKEA в Тихвине и Вятке обретут нового владельца в марте
Сегодня, 9:29
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Фабрики IKEA в Тихвине и Вятке обретут нового владельца в марте

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Предприятия выкупит ООО "Лузалес".

В марте 2023 года 2 фабрики в Ленинградской области, ранее принадлежавшие шведской компании IKEA, перейдут в собственность российского ООО "Лузалес". Об этом сообщили представители профсоюза IKEA в Тихвине.

Сделка коснётся объектов в Тихвине и Вятке. Она состоится уже на следующей неделе, пока происходит оформление документации.

Отметим, что сотрудники фабрик по-прежнему сохранили занятость, регулярно проводя забастовки. 90% работников намерены бороться за сохранение прежнего размера зарплаты, ДМС и социального пакета.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге Почта запустила первого в России робота для выдачи посылок.

Фото: ikea.com

Теги: ikea, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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