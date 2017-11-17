Бастрыкин потребовал проверить факт продажи чердака Дома со шпилем

Против сделки выступают жители дома-памятника.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку ситуации с планами на продажу чердака Дома со шпилем на Московском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Против сделки выступают жители дома-памятника. Они считают, что Смольный мог провести национализацию общедомового имущества без учёта мнения собственников.

Отметим, что памятник выполнен в стиле "неоклассицизм". Если торги состоятся, чердак могут передать частному лицу, который может повредить несущие конструкции в ходе ремонтных работ.

Ранее мы сообщили о том, что Бастрыкин потребовал подготовить доклад после избиения мальчика в петербургской детской студии.

Фото: Информационный центр СК России