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Бастрыкин потребовал проверить факт продажи чердака Дома со шпилем
Сегодня, 13:22
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Бастрыкин потребовал проверить факт продажи чердака Дома со шпилем

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Против сделки выступают жители дома-памятника.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку ситуации с планами на продажу чердака Дома со шпилем на Московском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Против сделки выступают жители дома-памятника. Они считают, что Смольный мог провести национализацию общедомового имущества без учёта мнения собственников.

Отметим, что памятник выполнен в стиле "неоклассицизм". Если торги состоятся, чердак могут передать частному лицу, который может повредить несущие конструкции в ходе ремонтных работ.

Ранее мы сообщили о том, что Бастрыкин потребовал подготовить доклад после избиения мальчика в петербургской детской студии.

Фото: Информационный центр СК России

Теги: санкт-петербург, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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