Женщина выбила оружие из рук грабителя.

Продавец магазина в Кузбассе задержала напавшего на неё с ножом мужчину. После этого женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. Инцидент произошел в Кемеровской области в городе Анжеро-Судженск. На месте событий полицейскими обнаружили 41-летнюю сотрудницу учреждения, а также ранее судимого 56-летнего мужчину. Последний признался в том, что планировал забрать деньги из кассы.

Известно, что преступник совершил попытку напасть на продавца со спины. При этом при себе у грабителя было холодное оружие. Мужчина приставил складной нож к горлу жертвы и потребовал от нее отдать выручку. В этот момент продавец выбила оружие из рук злоумышленника и повалила обидчика на стеллаж. Ей на помощь пришли двое мужчин, которые проходили мимо. Преступника удалось удерживать до приезда опергруппы.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (за разбой). Мужчине грозит до десяти лет заключения.

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