Проблемный ЖК в Щеглово полностью введен в эксплуатацию

Работы по достройке начались в июне 2021 года. Первые два корпуса были введены в декабре 2021 года.

Проблемный жилой комплекс в Щеглово полностью введен в эксплуатацию. Фонд защиты прав обманутых дольщиков организовывает выдачу ключей для почти 500 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Обещали – достроили. И достроили раньше срока по заключенному контракту. Согласно контракту у подрядчика было еще три месяца на строительно-монтажные работы. зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский

Арбитражный суд Санкт-Петербурга 6 апреля 2020 года передал права обанкротившегося застройщика "Навис" на достройку шести корпусов "Щегловской усадьбы" Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства. Работы по достройке начались в июне 2021 года. Первые два корпуса были введены в декабре 2021 года.

Также в Кудрово была введена в эксплуатацию поликлиника.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области